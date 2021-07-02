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Ağrı’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Asayiş 02.07.2021, 18:47
Ağrı’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayadibi mevkiinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Devrilen otobüsteki 27 kişi yaralanırken, Erzurum’a sevk edilen 5 kişiden birinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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