Ağrı’da yapılan operasyonda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

PKK/KCK terör örgüt mensubu 2 şahıs, müşterek operasyonda çıkan silahlı çatışma sonucu 2 PKK/KCK terör örgüt mensubunu etkisiz hale getirildi.

Eren Abluka-10 (Ağrı-Doğubeyazıt) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu çerçevesinde, 05 Ağustos 2022 tarihinde PKK/KCK terör örgüt mensubu 2 şahsın Ağrı Dağı Karabulak kırsalında görüldüğüne dair yapılan bir ihbari değerlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen müşterek operasyonda çıkan silahlı çatışma sonucu 2 PKK/KCK terör örgüt mensubunu etkisiz hale getirildi.

Örgüt mensuplarının üzerlerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada 2 adet piyade tüfeği ele geçirildi.