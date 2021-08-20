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Ağrı’da trafoda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı
Ağrı’da trafodan çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda güçlükle kontrol altına alındı.
Asayiş 20.08.2021, 18:23
Ağrı’da trafodan çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda güçlükle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Çamurlu köyünde bulunan bir trafoda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler trafodaki elektriğin kesilmesinin ardından uzun uğraşlar sonunda yangını güçlükle kontrol altına aldı.