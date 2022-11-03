Ağrı’da ticari araç şarampole yuvarlandı: 8 yaralı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın viyadük girişinde şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eşref B. idaresindeki 61 EF 913 plakalı hafif ticari araç, Pınar Mahallesi’nde bulunan viyadüğün girişinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesine üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile Nadir, Aişe, Burak B., Hikmet Ş., Ümit, Erdal K. ve Metin G. ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.