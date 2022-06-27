Ağrı’da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonda milyonlarca tutarında çek ve senet ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Patnos İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmanın ardından Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütlü olarak tefecilik suçları kapsamında 27 Haziran 2022 Pazartesi günü saat

05.00’ten itibaren 105 personelin katılımı ile Patnos ilçesinde 15 adreste eş zamanlı olarak yapılan adli aramalarda 2 adet tabanca, 65 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 36 adet av tüfeği fişeği, toplam 1 milyar 449 bin TL tutarında 23 adet el senedi, 10 adet boş senet, 821 bin 944 TL tutarında 16 adet çek, 43 adet tapu senedi ve çok sayıda alacak/verecek defteri ve ajanda, 6 adet cep telefonu ele geçirilmiş olup, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli soruşturmaya başlanılmıştır" denildi.