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Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı, kaza sonrası yangın çıktı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.

Asayiş 07.11.2022, 15:08
Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı, kaza sonrası yangın çıktı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.

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