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Ağrı’da suç makinesi olan hırsızlar yakalandı

Ağrı’da hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan 2 suç makinesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 16.05.2021, 18:30
Ağrı’da suç makinesi olan hırsızlar yakalandı

Ağrı’da hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan 2 suç makinesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ağrı il merkezinde geçtiğimiz hafta içerisinde elektronik eşya satışı yapan mağazada LCD TV hırsızlıkları meydana geldi. Asayiş Şube Hırsızlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda S.K. ve A.Y. isimli şahıslar yakalanarak çalınan televizyonların bir bölümü ele geçirildi. Hırsızlık yapan şahıslar çıkarıldıkları mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şahısların hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydının olduğu, suç makinesi olduğu ortaya çıktı." denildi.

Öte yandan televizyonların çalınma anına ait güvenlik kamera görüntüleri paylaşıldı.
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