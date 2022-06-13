banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

Ağrı’da su birikintisine düşen çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Ağrı’da, oyun oynadığı sırada yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine düşen 11 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 13.06.2022, 14:55
Ağrı’da su birikintisine düşen çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Ağrı’da, oyun oynadığı sırada yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine düşen 11 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlik köyünde, yağmur nedeniyle oluşan su birikintisi etrafında oyun oynayan 11 yaşındaki Muhammed Koçyiğit dengesini kaybederek suya düştü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan Muhammed Koçyiğit, Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi olan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yorumlar (0)
19°
açık