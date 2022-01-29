Ağrı’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Patnos ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup bir araya geldikten sonra tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda kavgayı önlemek için araya giren İ.Ö ile 3 kişi yaralandı. Yaralananlardan R.B. ile İ.Ö. hayatını kaybetti. Olayda yaralanan iki kişi ise tedavi edilmek üzere Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.