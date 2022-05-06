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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14’ü büyük, 45’i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 439 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Operasyonlarda aralarında turuncu kategoride aranan Hakkâri sözde bölge sorumlusu Reber (k) Semih Sayılğan isimli teröristin de bulunduğu toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2011 Yılından bu yana 200 bin 950 Suriyeli, vatandaş yapılmış olup bunların 47 bini Türkmendir.”
Ali Koç: "Fenerbahçe’nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor’un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap bile veremiyor. Para cezası ve hak mahrumiyetiyle geçiyorlar."
Ali Koç: "Alanyaspor maçında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sahaya atladı. Fiziki olarak saldırıda bulundu. Covid-19 talimatlarıyla birlikte en az 6 ay ceza alması gerekirken, sadece 15 gün ceza aldı."
Ağrı’da samanların arasında 8 düzensiz göçmen yakalandı
Ağrı’da saman yüklü bir kamyonette yapılan aramada saman balyalarının arasına gizlenen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 06.05.2022, 13:31
Ağrı’da saman yüklü bir kamyonette yapılan aramada saman balyalarının arasına gizlenen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ağrı-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan bir uygulama noktasında şüphe üzerine saman yüklü bir kamyoneti durdurdu. Ekipler, sürücünün şüpheli hareketleri üzerine kamyonetin kasa kısmında arama yaptı. Çuvallı saman balyalarını boşaltan ekipler, Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmenin, balyalar arasında gizlendiğini tespit etti. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen göçmenler buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.