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Ağrı’da otomobil sürüye çarptı, 6 keçi telef oldu

Ağrı’da bir otomobilin çarptığı küçükbaş hayvan sürüsünden 6 keçi telef oldu, ağır yaralanan 6 keçi ise kesildi.

Asayiş 12.10.2021, 22:06
Ağrı’da otomobil sürüye çarptı, 6 keçi telef oldu

Ağrı’da bir otomobilin çarptığı küçükbaş hayvan sürüsünden 6 keçi telef oldu, ağır yaralanan 6 keçi ise kesildi.

Ağrı Merkez 100. Yıl Köprüsü yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen olayda Van istikametinden Ağrı’ya seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AAR 999 plakalı otomobil, Yılmaz Kaya’ya ait otlaktan gelen keçi sürüsüne çarptı. Meydana gelen kazada 6 keçi telef oldu, ağır yaralanan 6 keçi ise çevredekilerin yardımı ile kesildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken kazada hasar alan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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