Ağrı’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

AĞRI (İHA) – Ağrı’da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı-İran karayolu Karapazar köyü yakınlarında seyir halindeki E.Z. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 68 yaşındaki Naciye Zeğerek hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü E.Z. ise ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince ağır yaralı olan sürücü E.Z. ambulansla önce Diyadin Devlet Hastanesine ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.