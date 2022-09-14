Ağrı’da okullarda güvenlik tedbirleri alındı

Ağrı’da, yeni eğitim-öğretim döneminde, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle il genelinde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda öğrenimlerini sürdürebilmeleri için okul önlerinde güvenlik tedbiri aldı. Polis ekipleri okul çevrelerinde ilgisiz ve şüpheli şahıslar üzerinde duyarlı bulunarak güvenli eğitim ortamının sağlanmasına katkı sağlayacak. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, çocukların ve gençlerin eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda her türlü şiddetten ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasının sağlanması için polisin sorumluk alanı içinde olan merkezde ve ilçelerdeki okullarda görevli ekiplerin, okul önleri ve çevresindeki denetimleri artırıldığı, çalışmaların eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceği ifade edildi. Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından da okul taşıtlarının karıştığı kazaları önlemek için kanun ve yönetmelikler çerçevesinde denetim ve düzenlemeler yapıldığı aktarıldı.