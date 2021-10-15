Ağrı’da okul servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Ağrı’da, durakta bekleyen üniversite öğrencisine ve ardından yurt bahçesinin duvarına çarpan okul servisi, 7 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Şinasi Ünsal İmam Hatip Kız Lisesi öğrencilerini taşıyan 04 S 0153 plakalı okul servisi, Sanayi Sitesi civarlarında durakta bekleyen üniversite öğrencisine çarpıp, ardından İshak Paşa Erkek Öğrenci Yurdu’nun duvarına çarparak bahçesine daldı. Okul servisinde bulunan 6 öğrenci ile üniversite öğrencisi H.A. kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.