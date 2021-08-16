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Ağrı’da mezarlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu

Ağrı’da bir mezarlıkta çıkanda çok sayıda mezarlık hasar gördü.

Asayiş 16.08.2021, 15:53
Ağrı’da mezarlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu

Ağrı’da bir mezarlıkta çıkanda çok sayıda mezarlık hasar gördü.

İddiaya göre Ağrı’nın merkeze bağlı Aşağı Küpkıran Mahallesi’nde bulunan bir mezarlıkta yüksek gerilimden dolayı yangın çıktı. Mahalledeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucunda çıkan yangını kontrol altına aldı. Yangında çok sayıda mezarlık hasar gördü.
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