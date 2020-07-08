Ağrı’da maske takma zorunluluğunun ardından denetimler sıkılaştırıldı
AĞRI’DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞUNUN ARDINDAN DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Ağrı’da maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırarak maske takmayan vatandaşları uyardı.
Ağrı Valiliği tarafından alınan kararla birlikte önceden sadece Cumhuriyet Caddesi ve Eskivan Caddesinde geçerli olan maske takma zorunluluğu, il genelinde geçerli hale getirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında vak’aların artmasının önüne geçilmesi için maske takma zorunluluğunun getirilmesiyle ilk gün hazırlıksız yakalanan Ağrılılar, bugün polis ekiplerinin sıkı denetimiyle karşılaşınca maskelerini takarak sokağa çıktı.
Kentin en işlek Caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, maskesiz olarak gördükleri vatandaşları ilk etapta uyardı, uyarıları dikkate almayanlara para cezası yazdı. Maske takmanın gerekli olduğu konusunda uyarılarda bulunan Ağrı polisi, kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, büyük demeden herkesin uyarılara uymaları konusunda hassas davranmalarını istedi.
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