Ağrı’da lastiği patlayan tır devrildi: 2 yaralı

Ağrı’da lastiği patlayan tır devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum’dan Ağrı’ya seyir halinde olan 41 VL 716 plakalı tırın lastiğinin patlaması üzerine sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak yan yatan tırda bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere götürdü.