Ağrı’da korkutan yangın

Ağrı’da tek katlı bir evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Ağrı merkez Leylekpınar Mahallesi Namık Sezgin Caddesi’nde sabah saat 10.00 sularında bir evden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar hemen Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Dikkatli vatandaşlardan biri evden çığlıkların geldiğini fark edince kapıyı kırıp evde kiracı olarak kalan Ayda Hasanova isimli kadını yanmaktan son anda kurtardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Dumanları fark eden vatandaşlardan Mehmet Şerif Koç, “Ben buradan işe doğru gidiyordum. Evden dumanların yükseldiğini fark ettim. Sonra yanan evin içinden biri bana ‘beni kurtar’ diye seslendi. Kapıyı açmaya geldiğimde kapı kilitliydi. Evim hemen yakında olduğu için gidip evden bir keser alarak kilidi kırarak kadının dışarı çıkmasına yardım ettim. Ama evin asıl girişi bu taraftan değilmiş. Bu benim kırdığım kapı kullanılmayan bir kapıymış” şeklinde konuştu.