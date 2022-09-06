Ağrı’da korkunç kaza: 1 kişi ağır yaralandı

Ağrı’da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’dan Doğubayazıt’a seyir halinde olan H.T kontrolündeki 04 AAl 904 plakalı yolcu otobüsü şehir merkezinden geçerken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sadık Yardımcı’ya çarptı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yardımcı’nın durumunun ağır olduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.