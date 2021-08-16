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Ağrı’da kız alıp verme kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 8 yaralı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü 8 kişi yaralandı.

Asayiş 16.08.2021, 13:08
Ağrı’da kız alıp verme kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 8 yaralı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Tutak ilçesine bağlı Kılıçgediği köyünde akrabalar arasında kız alıp verme meselesinden çıkan tartışma taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan F.U., H.U. ve İ.U. olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar merkez ve ilçelerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, köyde ve ilçe hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
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