Ağrı’da kar yağışı kazayı getirdi: 3 yaralı

Ağrı’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan aracın kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’da akşam saatlerinde Eskiharman köyü civarında 34 HJ 7956 plakalı araç sürücüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yok kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.