Ağrı’da kamyonet şarampole uçtu: 5 yaralı

Ağrı’da bir kamyonetin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde Ağrı Erzurum karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Murat Ç. idaresindeki 36 AAE 168 plakalı kamyonet, Erzurum istikametine doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ferit Demirok, Osman Şahin, Özhan Çetin, Barış Çetin yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve hayatı tehlikeleri olmayan sürücü Murat Ç., Ferit Demirok ile Osman Şahin Eleşkirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan Özhan ve Barış Çetin ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.