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Ağrı’da kaçak bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulan bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi.
Asayiş 01.09.2022, 14:43
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulan bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar dahilinde, Vatan Mahallesi’nde bulunan baraka şeklindeki bir iş yeri ve bahçesinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 175 litre motorin ile 490 paket sigara ele geçirdi.
Ekipler olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
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