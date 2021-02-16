Son Dakika
Ağrı’da kablo hırsızlığı yapan 3 kişi gözaltına alındı
Ağrı’da polis ekipleri kablo hırsızlığı yapan 3 kişiyi gözaltına alındı.
Asayiş 16.02.2021, 22:17
1
Ağrı’da polis ekipleri kablo hırsızlığı yapan 3 kişiyi gözaltına alındı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 100 metre civarındaki kabloyu direklerden çalmaya çalışan R.T., M.A. ve M.K.’yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan şahıslardan R.T.’nin üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirildi.