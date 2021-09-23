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Ağrıda hurdalık alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Ağrı’da hurdalık eşyaların bulunduğu bahçede çıkan yangın evin çatısına sıçradı. Korkuya neden olan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Asayiş 23.09.2021, 18:50
Ağrıda hurdalık alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Ağrı’da hurdalık eşyaların bulunduğu bahçede çıkan yangın evin çatısına sıçradı. Korkuya neden olan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre Ağrı Merkez Gazi Mahallesi’nde Kemal Taşdemir adlı vatandaşa ait geri dönüşüm için toplanan hurdalık eşyaların bulunduğu bahçede, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bahçede bulunan evin çatısına sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Öte yandan yangında mahsur kalan bir köpek itfaiye ekipleri tarafından son anda yanmaktan kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan köpek veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

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