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Ağrı’da hırsızlık şüphelisi bir kişi gözaltına alındı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir binaya hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş 24.08.2021, 17:52
Ağrı’da hırsızlık şüphelisi bir kişi gözaltına alındı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir binaya hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt Koçkıran Mahallesi Papatya Sokak üzerinde bulunan bir binaya hırsızlık amaçlı kişilerin girdiği bilgisi alan Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, hırsızlık şüphelisi F.T.’yi gözaltına aldı.

Şüpheli F.T.’nin üst aramasında bıçak, satır ve hırsızlık yoluyla elde edildiği değerlendirilen 8 su sayacı ele geçirildi.

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