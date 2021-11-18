Ağrı’da hastane personeli hasta yakını tarafından darp edildi

Ağrı’da, hasta yakını tarafından darp edilen sağlık çalışını yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde veri hazırlama personeli olarak görev yapan Ömer Söylemez ile sıra numarası almak isteyen hasta yakını arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası hasta yakını tarafından darp edilen Söylemez, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.