banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!
Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!
Sarıgül: Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin!
Sarıgül: Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin!
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı

Ağrı’da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Asayiş 12.07.2022, 22:22
Ağrı’da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Ağrı - Doğubayazıt Karayolu Suluçem köyü kavşağında, Ahmet T. idaresindeki 34 EGS 889 plakalı otomobil, Ekran I. yönetimindeki 04 D 2253 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleri ile her iki araçta bulunan Çimşit T., Ayşe T., Mihriban T., Muhacir T., Hasan Berat T., Yusuf Zal İ., Fatma I. ve Ahmet D. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri, polis ve Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Çimşit T.’nin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
23°
açık