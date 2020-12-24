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Ağrı’da ev yangını
Ağrı’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu güçlükle kontrol altına alındı.
Asayiş 24.12.2020, 18:14
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Ağrı’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu güçlükle kontrol altına alındı.Ağrı’nın merkeze bağlı Yaşar Eryılmaz Caddesi’nde bulunan ve Suriyeli bir ailenin oturduğu bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde çıkan yangını fark eden aile üyeleri dışarıya çıkarak itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alırken, yangının çıktığı evde bulunan ve dumandan etkilenen bir kişi için olay yerine ambulans sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangının çıktığı evde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.
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