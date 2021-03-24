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Ağrı’da eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu

Ağrı’da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 3 kişi tutuklanırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Asayiş 24.03.2021, 10:12
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Ağrı’da eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu

Ağrı’da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 3 kişi tutuklanırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünün il genelinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı 5 aylık çalışmalar neticesinde Patnos, Niğde ve Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 18 şahsın ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 1 kişi kendiliğinden teslim olurken firari olan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu ile alakalı olarak gözaltına alınan 16 şüpheli şahıstan 2 şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, gözaltındaki diğer 14 şahıs Patnos Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Konuyla alakalı 3 şahıs ise tutuklandı.

Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda PKK/KCK Terör Örgütüne ait örgütsel dokümanlar, silah yapımında ve tamiratında kullanılan çok sayıda silah malzemesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
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