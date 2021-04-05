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Ağrı’da elektrik direğine çarpan araç kaza yaptı: 5 yaralı

Ağrı’da elektrik direğine çarparak kaza yapan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Asayiş 05.04.2021, 15:37
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Ağrı’da elektrik direğine çarpan araç kaza yaptı: 5 yaralı

Ağrı’da elektrik direğine çarparak kaza yapan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Ağrı’da elektrik direğine çarparak kaza yapan araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Tutak ilçesinden Ağrı’ya doğru gelen araç sürücüsü kontrolünü kaybedince elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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