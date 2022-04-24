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Taksim Metro İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Ağrı’da devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Ağrı’da tarla sürerken devrilen traktörünün altında kalan 80 yaşındaki Mehmet Ali Daşdemir hayatını kaybetti.
Asayiş 24.04.2022, 21:25
Ağrı’da tarla sürerken devrilen traktörünün altında kalan 80 yaşındaki Mehmet Ali Daşdemir hayatını kaybetti.
Kaza, Hamur ilçesine bağlı Gümüşkuşak köyünde meydana geldi. Mehmet Ali Daşdemir (80), tarlasını sürerken traktörü devrilerek takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde devrilen traktörün altında kalan Daşdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Daşdemir’in cenazesi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.