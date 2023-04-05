Ağrı’da dev uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Ağrı’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan 6 aylık teknik ve fiziki çalışmalar çalışmalar neticesinde, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde hakları gözaltı kararı verilen 21 zanlının adresinde 257 personelden oluşan 70 ekip tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 zanlının gözaltına alındığı operasyonun ardından 3 kişinin daha yakalanması için çalışmalar devam ederken zanlıların adreslerinde, uyuşturucu maddeleri, tabanca, fişek ve çeşitli materyaller ele geçirildi.