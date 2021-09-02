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Ağrı’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ağrı’da çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Asayiş 02.09.2021, 10:58
Ağrı’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ağrı’da çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Murat köyünde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 2 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

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