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Ağrı’da bisiklet ve kapı çalan zanlı tutuklandı

Ağrı’da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.

Asayiş 23.03.2021, 16:18
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Ağrı’da bisiklet ve kapı çalan zanlı tutuklandı

Ağrı’da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.

Ağrı’da ev ve iş yerinde gerçekleştirdiği hırsızlıklarda bisiklet ve kapı çalan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipler, S.T. isimli kişiyi tespit etti. Çalışmalar sonucunda yakalanarak emniyete getirilen S.T, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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