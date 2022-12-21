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Ağrı’da bir tırdan 91 kilo metamfetamin ele geçirildi
Ağrı’da bir tırın yedek deposundan 91 kilo 606 gram metamfetamin ele geçirildi.
Asayiş 21.12.2022, 11:58
Ağrı’da bir tırın yedek deposundan 91 kilo 606 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda bir tırın İran’dan Türkiye’ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gürbulak Gümrük Kapısı’ndan geçtikten sonra Doğubayazıt ilçesinde durdurdukları tırda yaptıkları arama sonucu tırın yedek deposundan 91 kilo 606 gram metamfetamin ele geçirdi. Sürücü C.D., yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.