Ağrı’da bir minibüste gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Ağrı’da bir minibüsün içine gizlenmiş gümrük kaçağı çay ve tohum ele geçirildi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulama noktasında durdurdukları minibüste arama yaptı.

Yapılan aramada minibüs içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 875 kilogram yonca tohumu ve 26 bin oyuncak tabanca kapsülü ele geçirildi.