Son Dakika
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Becirovic, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi
Ağrı’da bir minibüste gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
Ağrı’da bir minibüsün içine gizlenmiş gümrük kaçağı çay ve tohum ele geçirildi.
Asayiş 16.01.2023, 19:16
Ağrı’da bir minibüsün içine gizlenmiş gümrük kaçağı çay ve tohum ele geçirildi.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulama noktasında durdurdukları minibüste arama yaptı.
Yapılan aramada minibüs içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 875 kilogram yonca tohumu ve 26 bin oyuncak tabanca kapsülü ele geçirildi.