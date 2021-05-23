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Ağrı’da bir buçuk yılda 1 ton 260 kilo 707 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir buçuk yılda gerçekleştirilen 589 operasyonda, toplam 1 ton 260 kilo 707 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 23.05.2021, 18:10
Ağrı’da bir buçuk yılda 1 ton 260 kilo 707 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir buçuk yılda gerçekleştirilen 589 operasyonda, toplam 1 ton 260 kilo 707 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polisin uyuşturucu tacirlerine geçit vermediği kentte, 2020 yılı ocak ayından 2021 yılı mayıs ayına kadar uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen 589 operasyonda, 464 kök hint keneviri, 995 kilo 49 gram eroin, bin 240 adet ectasy, 55,68 gram bonzai, 21 kilo 441 gram esrar, 200 kilo 6 gram metamfetamin, 44 kilo 156 gram Afyon Sakızı, 65 bin 502 adet sentetik ecza ve 2 adet captagon ele geçirildi. Öte yandan operasyonlarda yakalanan 776 kişiden 116 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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