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Ağrı’da araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

Ağrı’da bir aracın aniden yola çıkarak motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Asayiş 13.07.2022, 13:54
Ağrı’da araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

Ağrı’da bir aracın aniden yola çıkarak motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’da çevre yolu istikametinden aldığı siparişleri teslim etmek üzere seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, karşıdan gelen aracın aniden yola çıkıp motosikletine çarpması nedeniyle yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin ayağının kırıldığı ve tedavi altına alındığı bilgisi edinildi.

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