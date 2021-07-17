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Ağrı’da araç bagajına gizlenmiş 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi

Ağrı’da, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi.

Asayiş 17.07.2021, 08:12
Ağrı’da araç bagajına gizlenmiş 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi
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Ağrı’da, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı’da, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan kapsamlı çalışmalarda bir ev, bir iş yeri ve iki araçta arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda Ö.Y isimli şahsa ait aracın bagajına gizlenmiş 18 kilo 492 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.Y, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
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