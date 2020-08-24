Ağrı’da 20 paket metamfetamin maddesi ele geçirildi
AĞRI’DA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE NARKOTİK UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULAN BİR TIRDA 20 PAKET METAMFETAMİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.
Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik uygulama noktasında durdurulan bir tırda 20 paket metamfetamin maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik uygulama noktasında durdurulan İran uyruklu olduğu belirlenen bir tırda yapılan aramada 20 paket halinde 19 kilo 532 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İran uyruklu tır sürücüsü gözaltına alındı.
Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İl Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu veya uyarıcı madde naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 23.08.2020 tarihinde Narkotik uygulama noktasında durdurulan İran Plakalı tırda yapılan aramada 20 paket halinde 19 kilo 532 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş.
Olaya ilişkin İran Uyruklu tır sürücüsü gözaltına alınmıştır.”
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