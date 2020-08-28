Ağrı şehidi Ak’ın naaşı memleketine getirildi

Ağrı Doğubeyazıt’ta yürütülen operasyonda mayına basması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Çetin Ak’ın naaşı, askeri uçakla Ordu’ya getirildi.

Ağrı Doğubeyazıt’ta yürütülen ‘Yıldırım-3’ operasyonunda mayına basması sonucu ağır yaralanan, Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan ve ardından Erzurum’a sevk edilen ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen 35 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak’ın cenazesi, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi.

Şehit Çetin Ak’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, protokol üyeleri, askeri erkanlar ve ailesi tarafından karşılandı. Çaybaşı nüfusuna kayıtlı olan şehit Çetin Ak’ın naaşı bugün memleketinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilecek.