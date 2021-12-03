Ağrı, Kars ve Erzurum’da "Eren Kış-10 Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, üç ilde 790 personelin katılımıyla "Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu" başlattı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı, Kars ve Erzurum illerinde “Eren Kış-10 Çemçe-Madur) Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerine bağlı 790 personelden oluşan 70 operasyonel tim görev alıyor.