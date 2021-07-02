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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin kazada yaralanan öğretmenleri ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, trafik kazasında yaralanan öğretmenleri hastanede ziyaret etti.

Asayiş 02.07.2021, 19:45
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin kazada yaralanan öğretmenleri ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, trafik kazasında yaralanan öğretmenleri hastanede ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eleşkirt ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören öğretmenleri ziyaret etti. Yaralı öğretmenlerle sohbet eden Tekin, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yaralı bir öğretmenin babasıyla sohbet eden Tekin, daha sonra hastaneden ayrıldı.
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