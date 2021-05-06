Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan’da "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan illerinde 2 bin 65 personelin katılımı ile "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan illerini kapsayan Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan illerinde ’Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu’ başlatıldı. Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 65 personel (135 operasyonel tim) görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” ifadelerine yer verildi.