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Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Yıldırım-3 Şehit Jandarma Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Asayiş 14.10.2020, 09:29
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Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Doğubayazıt'ta Yıldırım-3 Şehit Jandarma Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu kapsamında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının gerçekleştirdiği hava destekli operasyonlarda Ağrı Dağı kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda tüfek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 adet MG3 makineli tüfek, 1 adet G1 piyade tüfeği, 1 adet G3 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M1 piyade tüfeği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının 06-13 Ekim 2020 tarihleri arasında yürüttüğü müşterek istihbari çalışmalar neticesinde, Ağrı Dağı kırsal alanında faaliyet gösteren 1 terörist ve teröriste yardım ve yataklık eden 3 işbirlikçi, Ağrı Diyadin ilçesi, Yeniçadır köyü kırsalında yakalanmıştır. Yakalanan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış olup, 1 teröristin sorgusu halen sürmektedir. İcra edilen operasyonlarda Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın kanları yerde kalmamıştır. Bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir.”

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