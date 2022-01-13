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AGİT Dönem Başkanı Rau: "AGİT bölgesinde savaş riski son 30 yıldır hiç olmadığı kadar yüksek"

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, AGİT bölgesinde savaş riskinin son 30 yıl içerisinde hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu söyledi.

Asayiş 13.01.2022, 17:21
AGİT Dönem Başkanı Rau: "AGİT bölgesinde savaş riski son 30 yıldır hiç olmadığı kadar yüksek"

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, AGİT bölgesinde savaş riskinin son 30 yıl içerisinde hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu söyledi.

AGİT Daimi Konseyi, 1 Ocak’tan itibaren AGİT dönem başkanlığını bir yıllığına devralan Polonya’nın başkanlığında Viyana’da toplandı. Toplantıda AGİT’in Polonya liderliğindeki programı ve önceliklerini takdim eden Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau konuşmasında Polonya tarihine ve onun yabancı bir güce boyun eğmemesine, komşularının emperyalist özlemlerine karşı gösterdiği dirence atıfta bulundu. 30 yıl önce demir perdenin yıkıldığı anın Polonya ulusu ve Orta Avrupa için egemenliğin ve devleti yeniden kazanma anı olduğunu ifade eden Rau, komünist hükümetlerin eylem yapan Polonyalı işçilere ateş açtırmasının kendi halkına ateş açarak kalıcı çözüm elde edebileceğini düşünen herkes tarafından dikkatle incelenmesi gerektiğini söyledi.

"Biz Avrupa’daki barıştan çokça yararlanmış, travmatik geçmişe sahip bir milletiz, dolayısıyla hangi önerilerin barışa hizmet edeceğini, hangilerinin barışı tehdit ettiğini çok iyi biliyoruz. AGİT Dönem Başkanlığı’mız boyunca deneyimlerimizi paylaşacağız" şeklinde konuşan Rau, AGİT üyesi devletlerin barış ve güvenlik konusunda şu anda zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Uzun süreli askeri çatışmalar, radikalizm, terörizm, bununla birlikte silahları kontrol eden rejimlerde artan erozyon, korona virüs pandemisinin sonuçları, insan hakları ve bireylerin temel haklarının artan belirsizliğe yol açacak derecedeki derin ihlalleri, öngörülemezlik, toplumlarımızdaki bölünmüşlük ve artmakta olan korku gibi sorunlara dikkat çeken Rau, “AGİT bölgesinde savaş riskinin son 30 yıldır hiç olmadığı kadar yüksek olduğu görülmektedir" dedi. Rau, dönem başkanı Polonya’nın AGİT üyesi herhangi bir devletin dile getireceği güvenlik endişelerine kayıtsız kalmayacağına dair güvence verdi.

"Ukrayna’daki misyonun görev süresi uzatılsın"

Ukrayna’daki duruma da değinen Zbigniew Rau, mevcut anlaşmazlıkları hafifletmeye yardımcı olmak konusunda AGİT’in iyi hazırlandığını belirtti. Minsk Anlaşmaları çerçevesinde ve uluslararası toplum tarafından tanınan sınırlar içerisinde ülkenin birliğine, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne tam saygı göstererek Ukrayna ve çevresindeki anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne odaklanacaklarını duyuran Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, 31 Mart’ta görev süresi dolacak olan AGİT’in Ukrayna’daki Özel Gözlem Misyonu’nun görev süresinin uzatılması çağrısında bulundu. "Gürcistan, Transdinyester, Dağlık Karabağ kalıcı barışın tesisini amaçlayan çabaların güçlendirilmesi gereken yerler. Kazakistan’daki son olaylar büyük endişe uyandırmakta. Birkaç haftadır Avrupa’nın doğusunda ciddi bir askeri tırmanış durumuyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullanan Zbigniew Rau, bu hususların uluslararası değerlendirme ve uluslararası hukuk ilkelerine dayalı uygun bir yanıt gerektirdiğini söyledi. Polonyalı Bakan, mevcut sorunların bir ya da iki devletin sorunu olmadığını, tüm Avrupa sisteminin güvenliği ve istikrarına bir meydan okuma olduğunu belirtti.

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