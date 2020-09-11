Ağır yaralı şekilde hastahaneye kaldırılan motor sürücü öldü

Arnavutköy’de gece meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı şekilde hastahaneye kaldıran 23 yaşındaki Furkan Çapkın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gece saatlerinde Arnavutköy’de meydana gelen trafik kazasında ticari aracın çarptığı 48 TK 797 plakalı motosiklet sürücüsü Furkan Çapkın ağır yaralı şekilde Arnavutköy Devlet Hastahanesine kaldırılmıştı yapılan tüm müdahalelere rağmen çapkın kaldırıldığı hastahanede vefat etti.