Ağır yaralanan köpek için İtfaiye ekipleri seferber oldu

Kocaeli’de bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan köpek, iyileştirilip tekrar hayata kazandırıldı. Ameliyat sonrası tedavileri süren köpek, 2-3 hafta sonra tekrar yürüyebilecek.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Ömer Türkçakal Bulvarı Kocaeli İtfaiyesi önünde bir araç yoldan karşıya geçmek isteyen köpeğe çarptı. Köpeğin yardımına anında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri koştu. Köpek Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında tedaviye alındı. Ağır yaralandığı tespit edilen köpeğin ilk müdahaleyle kanaması durdurulurken daha sonra ameliyata alındı. Ameliyatla hayati tehlikesini atlatan köpeğe plaka takıldı.

“2-3 hafta içerisinde yürüyebilecek”

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Salcı, “Köpeğimizin sabah röntgeni çekildi. Sağ kalça ekleminde büyük kırıkları mevcuttu. Durumun cerrahi bir operasyon gerektiği kanaati verildi. Ameliyatımızı gerçekleştirdik. Burada görevli arkadaşlarımızla birlikte başarılı bir operasyonla köpeğimize plaka takıldı. Kalçadaki kırıkları stabil hale getirildi. Köpeğimiz iyileşme sürecinin ardından daha rahat yürüyecek. Köpeğimiz şimdi 2-3 haftalık bir süreçte gözetim altında kalacak. İlaç tedavisi devam edecek” ifadesini kullandı.

“Onlar da can taşıyor, sokak ortasında bırakılmamalı”

Kaza sonrasında yaralı hayvanların sokak ortasında bırakılmaması gerektiğini belirten Salcı, “Hayvanı sokakta bırakmak doğru değil. Vatandaşlarımız böyle bir kazayı gördüklerinde sahipsizse barınağın çağrılması, belediyeye haber verilmesi gerekiyor. Bunları yapamıyorsak hayvanı alıp en yakın sağlık kuruluşuna, veteriner fakültesine veya veteriner kliniğine götürülmeli. Bunda ayıplanacak bir durum yok. Onlar da bir can taşıyor. Vicdani sorumluluğu olan bir durum bu. Böyle bir durumla karşılaştığımızda yaralı hayvanı sokakta bırakmamalıyız” açıklamasında bulundu.