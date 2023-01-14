Ağır silahlarla tatbikat nefes kesti

Tekirdağ’da ağır silahlarla düzenlenen askeri tatbikat gerçeğini aratmadı.

Çorlu 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile Çerkezköy 3’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından, ağır silah ve tanksavar atışları icra edildi. Gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikatta hedefler tam isabetle vuruldu.

Tatbikata ait nefes kesen görüntüler Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından da paylaşılırken, Nefes kesen tatbikat tam not aldı.